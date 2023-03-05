Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel olarak kuvvetli 13

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20