Balıkesir'de şiddetli dolu yağışı

Gece saatlerinden itibaren Edremit'te zaman zaman etkili olan yağış, sabah saatlerinde yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika boyunca yağan dolu cadde ve sokaklarda birikerek beyaz bir görüntü oluşturdu. Edremit Körfezi'nde yağışın gün içinde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA