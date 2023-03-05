Bakırköy’de 17 yaşındaki sürücü önce refüje ardından ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, saat 04.30 sıralarında Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre içinde 6 kişinin olduğu 34 NC 8205 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine önce refüje ardında yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde 6 kişi otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak ambulanslara taşındı. Bazı yaralılara sağlık ekipleri yerde müdahale etti.

Ağaca çarparak durabilen otomobilden ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralı olarak çıkarılırken 17 yaşında olduğu öğrenilen sürücü Mehmet C.Y., sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden sürücü Mehmet C. Y. ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Yaşanan kaza sonrası itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Mehmet C.Y.’i uzun süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarırken olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı incelemelerde ise otomobilde ruhsatsız 3 adet silahın olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, silah üzerinde yaptığı çalışma sonrası silahları delil torbalarına koydu.

Olay sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri araçta uzun süre incelemelerde bulundu. Kaza yapan otomobil maddi hasar meydana geldi. İncelemelerin ardından araç çekici yardımıyla kaldırılırken polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA