İki polis eşliğinde çocuklarını görmeye giden kadın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü!

İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde eski eşi M.A. isimli erkek tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

İki polis eşliğinde çocuklarını görmeye giden kadın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü!

Alınan bilgiye göre, 7 Eylül Mahallesi'nde bir süre önce eşinden boşanan Aslı A. (30), velayeti ayrıldığı M.A'da (35) olan çocuklarını görmek için polis refakatinde eski kocasının evine gitti.

M.A, Aslı A. ile konuşurken bir anda bıçağını çıkarıp eski eşini göğsünden yaraladı. Polis memurları, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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