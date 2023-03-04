Akşener'in danışmanı 'İYİ Parti'yi yüzde 1'lik partilere vekillik kazandırmak için kurmadık' dedi, tepki yağdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Abdullah İlker Sungur'un ''İYİ Parti'yi yüzde 1'lik partilere vekillik kazandırmak için kurmadık'' ifadeleri tepki çekti.

Akşener'in danışmanı 'İYİ Parti'yi yüzde 1'lik partilere vekillik kazandırmak için kurmadık' dedi, tepki yağdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan çekilme kararı sonrası başlayan tartışmalar devam ediyor. 

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DANIŞMANIN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI 

Millet İttifakı 5 parti ile bugün toplanırken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Abdullah İlker Sungur'un paylaşımına tepki yağdı. 

Sungur, "Biz İYİ Parti’yi kazanamayacak bir adayı ortaya çıkarıp Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini riske atmak için, %1’lik, %2’lik partilere milletvekilliği kazandırmak için kurmadık! Milletin arzusunu kimsenin kişisel hırslarına harcatmadık, harcatmayacağız. Millet ne derse, o" ifadelerini kullandı.

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