Artvin'de çığ düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapanların üzerine saat 15.00 sıralarında çığ düştü.

İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili tüm ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN DAĞCILARDAN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çığda hayatını kaybedenlerden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin'in kimliği belirlenirken, Tekin'in deprem sonrası Malatya'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Tekin'in o anları sosyal medyasından paylaştığı belirlendi.

Öte yandan Malatya'dan beklenen askeri helikopterle cenazelerin ve yaralıların Artvin il merkezine götürüleceği öğrenildi.