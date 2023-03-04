Niğde'nin afet bölgesi ilan edileceği gündeme geldi

Niğde'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Niğde önümüzdeki hafta için yüzde 99 Afet Bölgesi ilan edilecek" dedi.

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Niğde'nin afet bölgesi ilan edileceği gündeme geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle zarar gören Niğde'de, 25 Şubat'ta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından ağır hasarlı binaların boşaltılması gerektiğini ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Ağır hasarlı binaları boşaltmak zorundayız. Buna da AFAD karar veriyor. Niğde önümüzdeki hafta için yüzde 99 Afet Bölgesi ilan edilecek. Mağdur olan vatandaşlarımıza çağrımdır, en kötü ihtimalle üniversitemizin yurtlarına yerleştiririz. Kimse dışarıda kalmaz. Afet Bölgesi ilan edildiğinde devletimiz maddi yardımlara başlatılacak" dedi.

Kaynak: İHA

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