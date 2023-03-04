Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak

Meral Akşener, Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi.

Toplantının ardından Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

6 MART'TAKİ TOPLANTIYA KATILMAYACAK

İYİ Parti kurmayları, CHP, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti'nin 6 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştireceği toplantıya katılmayacağını bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanvekili Erhan Usta, yaptığı açıklamada, "Bu haliyle Beşli Masa ya da Altılı Masa öyle anlaşılıyor ki sayın Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için kurulmuş bir masa haline gelmiştir. Söylediğimiz şey çok net ve açık; mutabakatla karar alma konusunda son toplantıda yaptıkları hatayı düzeltecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa her zaman için masa devam eder, bizim için kapı açıktır. Ama ilkelerden vazgeçmek istemiyoruz, kararlar mutabakatla alınacak. Bugüne kadar da öyle yaptık.

6 Mart'taki toplantıya davet mi bekledikleri sorulan Usta, "İrade beyanı bekliyoruz. Ama belli ki bu irade olmayacak. Masanın başlangıçtan itibaren ne için kurulduğunu son geldiğimiz noktada anlamış olduk" yanıtını verdi.