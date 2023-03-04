Erdoğan'dan Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasına ilişkin ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamalarda CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmediğini belirterek masadan ayrıldığını duyurmuştu.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez konuştu.

Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.