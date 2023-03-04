Soylu Hatay'daki su sıkıntısını görmezden geldi, spekülasyon dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da yaşanan 'su sıkıntısı' çağırılarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor" dedi.

Soylu Hatay'daki su sıkıntısını görmezden geldi, spekülasyon dedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da yaşanan içme suyuna erişim sorunuyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda çağrı yapılmış, destek talep edilmişti. Büyükşehir Belediyesi de kentteki acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü açıklamıştı.

Hatay Valiliği'nden içme suyu açıklamasıHatay Valiliği'nden içme suyu açıklamasıGüncel

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki su sıkıntısını spekülasyon olarak değerlendiren sosyal medya paylaşımında, "Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, “su ihtiyacı var” diyerek, spekülasyon yapıyor" dedi.

Soylu, "İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz. Buna rağmen deprem bölgesini “unutmadık” demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. 

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