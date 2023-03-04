Selahattin Demirtaş: 'Siz halksınız; inandığınız yolda yürüyün, liderler sizin arkanızdan gelsin'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılma kararının yankıları devam ediyor.

Masanın diğer bileşenleri CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ortaklaşırken; HDP de Kılıçdaroğlu'na destek verebileceklerini belirtti.

DEMİRTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize" diyen Demirtaş, "Sen ben yok, BİZ varız ve birlikte başaracağız. Merak etmeyin, liderlerin de sadece bir oyu var, aynen sizin gibi. Mühür sizin elinizde. Güzel yarınlar sizin elinizde. Siz halksınız. İnandığınız yolda yürüyün, liderler sizin arkanızdan gelsin" ifadelerini kullandı.