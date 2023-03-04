Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 45 bin 968'e yükseldiğini açıkladı.

Soylu "Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var" dedi.

Bakan Soylu Hatay'daki su sıkıntısına yönelik haberler hakkında ise "Sadece birtakım siyasi saiklerle, burada görev yapan arkadaşlarımın moralini bozabilmek için çaba ortaya koyulduğu ortadadır" ifadelerini kullandı.