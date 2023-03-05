Depremin ilk günü depremzede işçileri kovmuşlar!

Adıyaman’da Dominos’un şubesinde çalışan 11 işçi, depremin ilk gününde işten çıkarıldı. ‘İstifa etmiş’ gibi göründüklerini söyleyen depremzede işçiler, suç duyurusunda bulunurken avukatları “Böyle usul yok” dedi.

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Depremin ilk günü depremzede işçileri kovmuşlar!

BirGün’den Dilan Esen’in haberine göre, Adıyaman’da Dominos Pizza’nın Altınşehir ve Merkez şubesinde çalışan afetzede 11 işçinin depremin ilk günü işten çıkartıldığı ortaya çıktı. Dominos’ta çalışan işçiler, e-Devlet’e baktıklarında 6 Şubat’ta işten çıkarıldıklarını gördü. Bunun üzerine şube müdürlerini arayan işçiler, işten çıkarmanın onların da bilgisi dâhilinde olmadığını öğrendi. e-Devlet’te ‘istifa’ yazdığını belirten işçiler, bu nedenle işsizlik maaşı bile alamadıklarını söyledi.

İşçilerin avukatı Mehmet Küçükkaya, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“İşçilerin iş sözleşmeleri hiçbir haber verilmeden ve hiçbir şekilde bildirilmeden 6 Şubat 2023’te sonlandırılıyor, deprem gününde. Kesinlikle böyle bir usul yok. Mücbir sebepten işveren faydalanmış ve haksız fesih yapmış. Hukuki süreci takip edeceğiz. Hem maddi hem manevi tazminat davaları olacak. Ayrıca işe iade davaları açılacak. Bu yapılanın insani olmadığı ortada. Tüm ulusu ilgilendiren, yasa boğan bir deprem yaşadık. Bu depremde daha acılar tazeyken, ki bahsettiğimiz tarih depremin ilk günü, bu hukuki değildir. Normal zamanda da böyle bir usul yok. Şimdi mücbir sebep var ama normal zamanda da böyle bir fesih yöntemi yok. E devletten işçiler çıkış tarihlerini görebiliyor, fesih yapılmış ve işverenin böyle bir fesih hakkı yok. Depremin ilk günü yapılan bu fesih hukuki değildir ve vicdanlarımız kabul etmemektedir. Mağdur olan depremzede müvekkillerin haklarını sonuna kadar savunacağız.”

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