Yaptığı haberin üzerinden 24 saat geçmedi... Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay gözaltına alındı

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay bir kez daha gözaltına alındı.

Hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrılan editörümüz Furkan Karabay, gözaltına alınarak Vatan Emniyet'teki Terör Şube'ye götürüldü.

Karabay, gözaltına alındıktan saatler sonra avukatlarıyla görüşebildi. Gazeteci Karabay'ın, yargıyla ilgili dün yaptığı haber nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Haberde bir duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.

AVUKATLARIYLA UZUN SÜRE GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ

Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda müvekkiliyle keyfi olarak halen görüştürülmediğini açıkladı.

Ermaner paylaşımında "Ne zamandan beri gözaltındaki kişiler avukatlarıyla görüştürülmüyor?! Umarım bu uygulamanın altından kötü muamele çıkmaz" dedi.

Ermaner'in paylaşımı şöyle:

Müvekkilimiz @FurkannKarabay’ın gözaltına alındığını emniyetten polis memurlarının araması sonucu öğrendik.



Şu an 1.5 saattir Vatan emniyetteyiz ve keyfi bir uygulama sonucu Furkan ile halen görüştürülmüyoruz ve bilgi alamıyoruz.



Ne zamandan beri gözaltındaki kişiler… https://t.co/LlU56G3GAU — Enes H. Ermaner (@ehermaner) December 28, 2023

RSF: KARABAY DAHA FAZLA TACİZ EDİLMEDEN SERBEST BIRAKILMALIDIR

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Furkan Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, "Her rüşvet iddiasını gündeme getiren gazeteci, Furkan Karabay örneğinde olduğu gibi, böyle gözaltına mı alınacak? Gazetecilerin görevi temiz toplum için bilgi vermektir. Karabay daha fazla taciz edilmeden serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

RSF temsilcisi Erol Önderoğlu: Her rüşvet iddiasını gündeme getiren gazeteci, Furkan Karabay örneğinde olduğu gibi, böyle gözaltına mı alınacak? Gazetecilerin görevi temiz toplum için bilgi vermektir. Karabay daha fazla taciz edilmeden serbest bırakılmalıdır. pic.twitter.com/fzXnbEcXXu — RSF Türkçe (@RSF_tr) December 28, 2023

TGS: GÖZDAĞI VERME ARACI HALİNE GELDİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası da (TGS) Furkan Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. TGS'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay bir kez daha gözaltında! Hakkındaki tebligatı almak için gittiği karakolda gözaltına alınan meslektaşımız, dün yazdığı bir haberde bir savcı ismine yer verdiği gerekçesiyle terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme iddiasıyla tutuluyor. TMK 6. madde gazetecilere gözdağı verme aracı haline gelmiştir. Furkan Karabay’ı serbest bırakın!"

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay bir kez daha gözaltında!



Hakkındaki tebligatı almak için gittiği karakolda gözaltına alınan meslektaşımız, dün yazdığı bir haberde bir savcı ismine yer verdiği gerekçesiyle terörle mücadelede görev almış kamu… pic.twitter.com/GhaYDEHWjS — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) December 28, 2023

BEKİR ALTUN’UN ŞİKAYETİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Karabay, geçen haftalarda da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunmasıyla evinden gözaltına alınmıştı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay’ın hakkında, savcı, adli kontrol talep edilirken, 1 Sulh Ceza Hakimliği adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem