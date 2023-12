AYM kararının ikinci kez uygulanmamasının ardından Can Atalay cezaevinden mesaj gönderdi: 'Ortak tutum almak tarihsel sorumluluk'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi Parkı davası tutuklularını İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Çakırözer aracılığıyla “Ortada bir devlet krizi var ve bu devlet krizinin çözülmesi iktidarıyla, muhalefetiyle memlekete karşı sorumluluk duyan herkesin sorumluluğudur. Bir kırılma anındayız. Zaten yoğun bakımda olan, demokrasimizden yana olan, hukuk düzeninin zerresine sahip çıkmak isteyen tüm politik ve toplumsal kesimlerin ayrı ayrı ama mutlaka ortak tutum alması tarihsel bir sorumluluktur” mesajını iletti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, iş insanı Osman Kavala ile şehir plancısı Tayfun Kahraman’ı İstanbul’un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyareti sonrası cezaevi önünde açıklama yapan Çakırözer, “Hatay Milletvekili Can Atalay, seçilmesinden bu yana 7 ay geçmesine rağmen Silivri Cezaevi’nde tutuluyor. Anayasa Mahkemesi iki kez karar aldı hak ihlali olduğu yönünde. Maalesef Can Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelip görevine başlayabilmiş değil. Bugün kendisiyle görüştüm. Dün Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında mahkeme onunla ilgili kararı Yargıtay’a gönderdi” dedi.

ATALAY: BİR KIRILMA ANINDAYIZ

Can Atalay da Çakırözer aracılığıyla “Ortada bir devlet krizi var ve bu devlet krizinin çözülmesi iktidarıyla, muhalefetiyle memlekete karşı sorumluluk duyan herkesin sorumluluğudur. Bir kırılma anındayız. Zaten yoğun bakımda olan, demokrasimizden yana olan, hukuk düzeninin zerresine sahip çıkmak isteyen tüm politik ve toplumsal kesimlerin ayrı ayrı ama mutlaka ortak tutum alması tarihsel bir sorumluluktur” çağrısını yaptı.

KAHRAMAN: BİR ARADALIKTAN BAHSETTİĞİMİZ ORTAMA İHTİYACIMIZ VAR

CHP'li Çakırözer, Tayfun Kahraman’ın mesajını da okudu. Buna göre, Kahraman, “2024’te artık birbirimize daha güvenli bakabildiğimiz ve anlayabildiğimiz bir yıl olmasını diliyorum yeni yılın. Artık kutuplaşmalardan değil, haksızlıklardan ve hukuksuzluklardan değil; bir aradalığımızdan bahsettiğimiz bir ortama çok ihtiyacımız var. Umarım 2024’te bu ortamı hep birlikte yaratacağız” dedi.

ÇAKIRÖZER: TÜRKİYE BU AYIPTAN KURTULMALI

Utku Çakırözer, daha sonra sözlerini şöyle tamamladı:

“Osman Kavala 7’nci yılına cezaevinde girdi. Yeni yıla cezaevinde girmek zorunda bırakılan bir başka isim. Onun da Can Atalay’ın da Tayfun Kahraman’ın da yeni yıldan en büyük beklentileri adalet ve özgürlük. Türkiye’nin artık milletvekilini cezaevinde tutan, aydınını, yetişmiş insanını cezaevinde haksız hukuksuz tutan ülke olma ayıbından kurtulması gerekiyor. Gezi davasından suç yaratma, Gezi’yi kriminalize etme arayışlarından artık vazgeçilmesi gerekir. Türkiye bu ayıptan kurtulmalı. Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır. Her şeyden önce seçilmiş Milletvekili Can Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelerek görevine başlamalıdır.”

Çakırözer, daha sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne de giderek yine Gezi tutukluları belgeselci Mine Özerden ile film yapımcısı Çiğdem Mater’i de ziyaret etti.

