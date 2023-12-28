Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'yi ve Batıyı hedef aldı: "Akıllarını başlarına ancak iç sorunlarıyla ilgili ciddi şoklar getirebilir"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus basınına bir röportaj verdi. Sputnik’in aktardığı röportajda, Lavrov’un Avrupa ve ABD ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Lavrov, ABD'nin askeri bütçesiyle ilgili son verilere ve Tayvan etrafındaki gelişmelere bakıldığında Washington'un sorunların çözümü için güç kullanmaktan vazgeçmediğinin görüldüğünü vurguladı.

'ABD'Yİ KENDİ ÜSTÜNLÜK DUYGUSUNDAN ANCAK İÇ SORUNLARIYLA İLGİLİ CİDDİ ŞOKLAR KURTARIR'

Batı ülkelerinin eski sömürgeleriyle ve mali açıdan kendilerine bağlı bazı orta ölçekli ülkelerle yüksekten konuşmaya alışkın olduğunu hatırlatan Lavrov, ABD’nin hegemonyasını sürdürme arzusunun ne zamana kadar sürebileceği ile ilgili soruyu ise şekilde yanıtladı:

“ABD'yi kendi üstünlük duygusundan ancak iç sorunlarıyla ilgili ciddi şoklar kurtarır ve onların aklını başına getirebilir. Bu ‘üstünlük’ yanılgısına sahip oldukları sürece devam edecektir. Bu üstünlük hissini, demokratik yönetimin kendi anayasasını ihlal ederek sadece tüm dünyayı değil, aynı zamanda kendi ülkesini de eylemleriyle boyunduruk altına alma arzusunda açıkça gördük.”

Son günlerde, ABD'de Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar tekrar gündeme gelmeye başladı.



ABD istihbarat birimleri, yayınladığı raporda, Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahale ettiğini ve bu müdahalenin artan bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Raporda, Rusya'nın sosyal medya üzerinden dezenformasyon yayma, siber saldırılar düzenleme ve ABD'nin seçim altyapısına yönelik potansiyel tehditlerin devam ettiği vurgulandı.



ABD, 2024 yılında başkanlık seçimi için sandık başına gidecek. Eski Başkan Donald Trump’ın yeniden aday olacağı konuşulurken, Trump’ın Rusya’ya yönelik olumlu mesajları tartışma yaratıyor.

'HERKES REJİM DEĞİŞTİRME ARACINA DÖNÜŞEN DOLARDAN USANDI'

ABD dolarının bir nüfuz aracına dönüşmekte olduğunun altını çizen Lavrov, "Herkes, farklı bölgelerdeki ülkelerin meşru rekabet pozisyonlarını bozma aracına, içişlerine müdahale, rejim değiştirme aracına dönüşen dolardan artık usandı" diye vurguladı.

'RUSYA'YA NANKÖRLÜK YAPAN ALMAN HÜKÜMETİ, UTANMA DUYGUSUNDAN YOKSUN'

Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevkiyatı yapmasına tepki gösteren Lavrov, Almanya'nın birleşmesinde başrolde olan Rusya'ya karşı bu adımları atan Alman hükümetinin utanma duygusunu yitirdiğini vurguladı.

Lavrov, "Birileri bir nankörlük yaptığında, insanlar vicdanen bundan utanıyor, hatta belki de uykuya dalmakta zorlanıyor. Şu anda Almanya yönetiminde bulunan kişiler bu tür hislerden, bu tür duygulardan yoksun" dedi.

HAMAS’IN SALDIRILARI ÖNCEDEN BİLİNİYOR MUYDU?

Lavrov, İsrail yönetiminin Filistinli Hamas hareketinin 7 Ekim'de bir saldırı gerçekleştirme planlarını önceden bildiği, ancak Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasına izin vermek için ‘kasten’ önleyici tedbir almadığı yönündeki teoriye şüpheli yaklaştığını vurgularken, şu anda bu saldırı ve Gazze’deki durum konusunda pek çok komplo teorisi ortaya atıldığını hatırlattı.

“Daha geçen gün TV ve sosyal medyada yine Batılı bir medya kuruluşu ile Batılı gazetecilerin raporları yayınlandı” diyen Rusya Dışişleri Bakanı, konuşmasında, “Sanırım gazeteci Seymour Hersh de ‘İsrail yönetiminin 7 Ekim'den bir yıl önce istihbarat tarafından büyük çaplı bir terör saldırısı hazırlığı konusunda uyarıldığını’ açıkladı. Bu doğruysa, özellikle de İsrail ordusunun, İsrail güvenlik güçlerinin önleyici saldırılar düzenlemeye ne kadar muktedir ve her zaman hazır olduğunu bilerek hiçbir önlem ve önleyici tedbir alınmadığını düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.

'ZELENSKİY, 2019'DA MACRON VE MERKEL'İ KANDIRDI'

Rusya Dışişleri Bakanı, Aralık 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kandırarak Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine yönelik saldırıya hazırlanmak için zaman kazandığını kaydetti.

"Zelenskiy, Normandiya Dörtlüsü Aralık 2019'da Paris'te toplandığında Macron ve Merkel'i kandırdı. Orada ilerleme sağlanmamasının nedeninin ne olduğunu, yani Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine özel statü verilmesi ve bunun anayasada kalıcı olarak yer alması gerektiğini belirten bir belge üzerinde anlaşmaya varıldı. Zelenskiy bunu imzaladı" diye devam eden Lavrov, fakat birkaç yıl sonra, özel askeri harekat başladığında Ukrayna Devlet Başkanlığı Daire Başkanı Yermak'ın "Hayır, Zelenskiy kendisini rahat bırakmaları için onların hepsini kandırdı, o işine baktı ve kıdemli arkadaşları ona zaman kazandırdı" itirafında bulunduğunu anımsattı.

'RUSYA ASKERİ OPERASYONDAKİ HEDEFLERİ KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDECEK’

Rusya'nın, Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması ve askersizleştirilmesi dahil olmak üzere askeri operasyonda belirlenen tüm hedefleri kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğine dikkat çeken Lavrov, bu cephede Rusya’nın daha önceki planlarında herhangi bir değişiklik olmadığını aktardı.

Diplomatik cephedeki planlarından da bahseden Lavrov, Rus diplomasisinin 2024 yılındaki görevinin, askeri operasyon sürecinde Batı ile devam eden yaptırım çatışmasının arka planında Rusya'nın dünyada objektif bir şekilde algılanmasını sağlamak olduğunu kaydederken, ekonomik cephe dahil olmak üzere Batı ile karşı karşıya geldikleri tüm cephelerde Rusya’nın eylemlerinin objektif bir şekilde açıklanmasının özel bir önem kazandığını vurguladı.

'ZELENSKİY, UKRAYNA HALKINA İHANET ETTİ'

Zelenskiy'in kendi halkına ihanet ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı, "Tüm çevrimiçi kamuoyu, Zelenskiy'in sadece birkaç yıl önce 'Halkın Hizmetkarı' senaryosunun ruhuna uygun olarak nasıl konuştuğunu izliyor; 'Rusları geride bırakın, bu onların dili, normal şekilde yaşayın. Ben de Yahudiyim ama ana dilim Rusça ama Ukrayna vatandaşıyım.' Neden bu ilkeli çizgiye sahip çıkamıyor? Halkına ihanet etti. Hatta sadece bir halka ihanet etmedi, her iki halkına da ihanet etti" ifadelerini kullandı.

‘ZELENSKİY’İN BARIŞ FORMÜLÜ HASTALIKLI HAYAL GÜCÜNÜN ÜRÜNÜ’

Batılı ülkelerin gelişmekte olan ülkeleri 'barış formülü'ne katılmaya ikna etme girişimlerine atıfta bulunan Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından önerilen ‘barış formülü’nün hastalıklı bir hayal gücünün ürünü olduğunun altını çizerken, “Batı’nın amacı diğer ülkelerin Zelenskiy'in ‘Barış Formülü’ne imza atmalarını sağlamaktı ki bu sadece hasta bir hayal gücünün ürünüdür. Çünkü bahsettiği gıda ve enerji güvenliği gibi maddelerle üstü örtülen bu formülün asıl amacı Rusya’nın 1991 sınırlarına geri dönmesi, Kırım'ı geri vermesi ve Donbass’ı da terk etmesi idi” ifadelerini kullandı.

'BATILI ÜLKELERİN ÖNDERLİĞİNDE ‘ZELENSKİY FORMULÜ’NÜN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İLE İLGİLİ ÇOK GİZLİ BİR TOPLANTI YAPILDI'

10 gün önce Batı ülkeleri ve Küresel Güney’deki bazı ülkelerin katılımıyla ‘Zelenskiy Formulü’’nün gerçekleştirilebilmesi ile ilgili çok gizli bir toplantı yapıldığını duyuran Lavrov, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya “Kiev'in zaferini ilan edecek” şekilde çözüm bulma girişimlerinde bulunduğunu ifade etti.

Bu girişimleri ‘aldatmaca’ olarak niteleyen Lavrov, Batı'nın Ukrayna krizinden Ukrayna'nın ‘her halükarda zafer ilan etmesine’ imkan verecek çıkış yolları aramaya niyetli olduğu iddialarına ilişkin basında çıkan haberlere dikkat çektiği konuşmasında, “Bu tür girişimleri önemseyen spekülatif yetkililerdir. Eskiden Sovyetler Birliği'nin bazı bürokratik yapılarında olduğu gibi, beş yıllık planları üç veya dört yıl içinde tamamlama hikayeleri de böyleydi. Ancak bu raporlarda genellikle çok fazla göz boyama vardı. Batı'nın şu anda yaptığı da en kötü göz boyama örneklerine çok benziyor” diye konuştu.