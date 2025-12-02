Yangında Faciasında Ölenler Hakkında Çirkin Mesajlar... O Şüpheliler Tutuklandı

Dilovası'ndaki yangın faciasında hayatını kaybeden işçilere yönelik hakaret içerikli mesajlar büyük infial yarattı. Tepkilerin ardından paylaşımları yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan parfüm dolum fabrikasında 9 Kasım’da yangın çıkmıştı. Faciada Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yangının ardından 'Kocaeli İnfaz Yayın' adlı bir Telegram sayfasında, hayatını kaybeden işçilere yönelik ağır küfür ve hakaret içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, paylaşımları yapan kişilerin kimliklerini belirledi. 19 yaşındaki A.S.M. ve 16 yaşındaki M.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Dilovası Yangın
