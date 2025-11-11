Yangın Faciası Soruşturmasında Kritik Gelişme!

Kocaeli'de 6 işçinin ölümüne neden olan yangın faciası soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da çıkan yangına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. İş yeri sahibi K.O, oğlu İ.O, yeğeni A.A.O. ve zanlılar G.G, G.B, H.E, A.O.A, O.Y, Ö.A, G.D. ile A.O. güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğünden çıkarıldı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASI

Zanlılar, 'kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme' suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Gebze Adliyesine getirildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hekimliğe sevk edilen K.O, İ.O, A.A.O, G.G. ve A.O. 'olası kastla öldürme' suçundan, O.Y. ile O.A. ise 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklandı. G.B, H.E, G.D. yurt dışına çıkma yasağı, Ö.A’ya ise konutunu terk etmeme suretiyle adli kontrol verildi.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

