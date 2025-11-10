Kocaeli'deki Yangın Faciası İle İlgili Skandal İddia: İşçiler Sigortasız mı Çalıştırıldı?

Kocaeli’deki parfüm fabrikasında 6 kadın işçinin yaşamını yitirdiği yangının ardından skandal iddialar ortaya çıktı. İşçilerin sigortasız çalıştırıldığı, fabrikanın ise ruhsatsız bölümlerle faaliyette olduğu öne sürüldü.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında yaşanan yangın faciasında ihmaller zinciri gündeme geldi. 3’ü 18 yaşından küçük olmak üzere 6 kadın işçinin yaşamını yitirdiği olayda, işçilerin sigortasız çalıştırıldığı iddia edildi. Fabrikanın, İŞKUR binasının hemen yanında yer alması ise dikkat çekti.

ÜST KATIN İZİNSİZ KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yangında 7 kişi de yaralanırken, faciaya ilişkin soruşturma derinleşiyor. İddialara göre fabrikada yeterli güvenlik önlemi bulunmuyordu. Üstelik tesisin yalnızca alt katının ruhsatlı olduğu, üst katın izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı.

İHA’nın aktardığı bilgilere göre, hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Şengül Yılmaz’ın 3 yıldır aynı fabrikada sigortasız şekilde çalıştığı öğrenildi.

Olay sonrası gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, soruşturma kapsamında Kocaeli Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü, Gebze Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü ve İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü’nün de aralarında bulunduğu 7 kişinin açığa alındığını duyurdu.

Faciayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürüyor.

Kaynak: AA-İHA

