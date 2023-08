Yanan tekneden denize atlayarak kurtuldular

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Grand Traverse Körfezi'nde bir teknede çıkan yangında, teknede bulunanlar son anda denize atlayarak patlamadan kurtuldu. Yanan teknede kalan çift, çareyi denize atlamakta buldu. Yangın başka bir tekneden sıkılan basınçlı su ile söndürüldü.

ABD'de bir teknede henüz bilinemeyen nedenle çıkan yangında teknede bulunanlar son anda denize atlayarak patlamadan kurtuldu.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Grand Traverse Körfezi'nde yaşanan olayda bir teknede henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan 2 kişi, kısa sürede tekneyi saran alevlerle mücadele etti. O sıralarda yakınlardan geçen başka bir botta bulunan Nathan ve Rino Greenwood çifti, teknede bulunanlara yardım etmeye çalıştı. Yanan teknede kalan çift yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çift çareyi son anda denize atlamakta bulundu. Adfı açıklanmayan çiftin denize atlamasından saniyeler sonra teknede patlama meydana gelirken bu anlar Greenwood çifti tarafından an be an görüntülendi.

Alevler bir başka tekneden sıkılan basınçlı su ile söndürüldü.

Kaynak: İHA