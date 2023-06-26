Yağış bekleniyor: Yurtta hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışların; Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26.

İzmir: Az bulutlu ve açık 34.

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33.

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29.

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26.

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25.

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41.

Kaynak: İHA