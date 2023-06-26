Hayvan pazarlarında siftah bile yapmayanlar var: 'Eskiden 100 bin TL’ye bir araba alabiliyorduk'

Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van'da, canlı hayvan pazarında sessizlik hakim. Arpa ve yem fiyatlarındaki zamlar, hayvanların da fiyatının artmasına sebep oldu. Satıcılar satış yapamamaktan alıcılar da fiyatlardan şikayetçi.

Geçen aylardaki şap salgını şap salgını nedeniyle zor günler geçiren besiciler, Kurban Bayramı öncesi umduğunu bulamadı.

‘ESKİDEN 100 BİN TL’YE BİR ARABA ALABİLİYORDUK’

Gazete Duvar’dan Kadir Cesur’un haberine göre, besicilerin zor durumda olduğunu belirten satıcı Erdem Yacan, bu sene küçükbaş hayvanlarla ilgilendiğini ve pahalı olduğu için büyükbaş hayvan ticaretine girmediğini ifade etti. Yacan, "Pahalı olduğu için alamıyoruz. Küçükbaş aldım ama o da elimde kaldı. İnsanların maddi durumu iyi değil. O yüzden alamıyorlar. Her sene 100-150 tane koyun satarken, bu sene 7 tane satabildim. Kurban Bayramı arifesi olduğu halde böyle. Geçtiğimiz aylarda durumumuz daha da kötüydü. Eskiden 100 bin TL’ye bir araba alabiliyorken, şimdi bir dananın fiyatı 120 bin TL olmuş” dedi.

Yacan ayrıca, Van'da en düşük fiyatlı küçükbaş kurbanlığın 3 bin 500 TL olduğunu ve 200 kilogramlık bir büyükbaş hayvanın fiyatının en düşük 80 bin TL olduğunu belirtti.

‘ZATEN UCUZ OLAN NE VAR Kİ?’

Satıcı Reşat Kantaş ise kurbanlık hayvanlarını Van’dan alıp Iğdır'a götürdüğünü söyledi. Kantaş, "İnsanların bütçesi yetmiyor. Zaten ucuz olan ne var ki? Buradan aldığım hayvanları Iğdır’da askeri birliklere ya da kombinaya veriyorum. Benim müşterilerim sabit olduğu için çok sıkıntı yaşamıyorum" şeklinde konuştu.