İstanbul’da yollar boş kaldı

İstanbulluların Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. İBB’nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.40 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası’nda D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafiğin oldukça akıcı ve yolların boş olduğu görüldü. Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA