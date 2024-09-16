Yabancı Uyruklu Şahsı Darbetmişlerdi! İki Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da alkollü iki şahıs, sahilde gezen yabancı uyruklu kişiye saldırarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Yabancı Uyruklu Şahsı Darbetmişlerdi! İki Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü A.K. ve C.E. adlı şahıslar yabancı uyruklu M.A.'ya saldırarak darp edip ağır yaraladı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A.'nın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan A.K. ve C.E., Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K. ve C.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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