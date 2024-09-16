Osmaniye’de Firarilere Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı

Osmaniye’de firarilere yönelik özel harekat destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanırken, bunlardan 4'ü tutuklandı.

Osmaniye’de Firarilere Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı

Osmaniye il emniyet müdürlüğü ekipleri adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel harekat destekli eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

18 farklı adrese yapılan operasyonda aralarında, hırsızlık suçundan aranan ve 19 yıl 22 gün hapis cezası olan H. G., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan E.T., çeşitli suçlardan aranan S.K., cinsel istismar suçundan aranan ve 3 yıl hapis cezası olan A.Y., tehdit suçundan aranan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası olan A. K., orman alanlarının işgali suçundan aranan ve 7 bin lira para cezası olan B. S., basit yaralama suçundan aranan ve 1680 lira para cezası olan Ö. B. ve hakaret suçundan aranan İ.K. olmak üzere 8 kişi yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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