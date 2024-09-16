Samsun'da Sel ve Su Baskınlarına Çözüm

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından, şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarına çözüm olması amacıyla Terme ve Bafra'da inşa edilen keson kuyu terfi merkezleri devreye alındı.

Karadeniz'in merkezi Samsun'da hayatı kolaylaştırıp yaşam konforunu artırmak adına içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı, depoların yapımı ile dere ıslahı projelerine aralıksız devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarına çözüm olması amacıyla keson kuyu terfi merkezleri inşa etti. Cadde ve bulvarlar ile ara sokaklarda biriken yağmur sularını hızla toplayacak keson kuyulardan ilkini Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde inşa ederek işletime alan SASKİ, yüzey sularını Mert Irmağı'na deşarj ediyor.

Sağanak yağışların düşük kotlu yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına neden olduğu ilçelerden Terme'nin Çay Mahallesi ile Bafra'nın Kemal Paşa Mahallesi’nde inşa edilen yağmur suyu keson kuyu terfi merkezlerinin yapımını da tamamlayarak devreye alan SASKİ, 10 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki kuyularda toplanan yağmur sularını pompa ve terfi hatları ile Terme Çayı ile Baduk Kanalı'na deşarj edecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Terme ve Bafra'da inşa edilen ve devreye alınan keson kuyu terfi merkezleri ile şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarının büyük oranda önlenmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA