Ot Yangını, TEM Otoyolu'nu Trafiğe Kapadı

Edirne'de TEM Otoyolu'nun kenarında ot yangını çıktı. Yoğun duman nedeniyle trafiğe kapanan yol, yaklaşık yarım saat sonra yeniden açıldı. Yangın söndürüldü.

Ot Yangını, TEM Otoyolu'nu Trafiğe Kapadı

TEM Otoyolu'nun Edirne gişelerine yaklaşık 500 metre mesafede yol kenarında ot yangını çıktı. Otoyolu duman kapladı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle otoyolda trafiği çift yönlü trafiği kapattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Otoyol yaklaşık 30 dakika sonra trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da Ormanlık Alanda YangınBursa'da Ormanlık Alanda YangınGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Yangın Edirne
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti
Samsun'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı Samsun'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Tunceli'de 2 Bin 29 Olayın 97,8'i Aydınlatıldı Tunceli'de 2 Bin 29 Olayın 97,8'i Aydınlatıldı
Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı