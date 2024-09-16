Samsun'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme:
Samsun'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Boğaziçi mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ergen idaresindeki 60 TA 475plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada araç sürücüsü Hüseyin Ergen ile Pınar Ergen ve Hasan Ergen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Tunceli'de 2 Bin 29 Olayın 97,8'i Aydınlatıldı Tunceli'de 2 Bin 29 Olayın 97,8'i Aydınlatıldı
Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı
Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar