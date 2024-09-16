Samsun'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Boğaziçi mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ergen idaresindeki 60 TA 475plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada araç sürücüsü Hüseyin Ergen ile Pınar Ergen ve Hasan Ergen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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