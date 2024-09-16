Ordu'da Kaza: İkisi Bebek, Beş Yaralı

Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi. Kazada ikisi bebek olmak üzere beş kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ordu'da Kaza: İkisi Bebek, Beş Yaralı

Ordu'nun Akkuş ilçesi Dumantepe mevkisinde trafik kazası yaşandı. Akkuş'tan Ünye ilçesine seyir halinde olan S.A. (59) yönetimindeki 60 NL 459 plakalı otomobil, ıslak zeminde kayarak karşı şeride geçti. O sırada araç, karşı şeritte H. H. (40) yönetimindeki 52 LN 644 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H. H. ile araçtaki H. N. H. ve B. G. H. adlı bebekler ile A. E. (59) ve B. H. (52) yaralandı.

Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 aylık B.G.H. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Trafik kazası Ordu
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