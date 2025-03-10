X Çöktü mü? Problem Dünya Geneli

Sosyal medya platformu X'e (Twitter) girişlerde dünya genelinde sorun yaşandı. Akışı yenilemeye çalışan kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" yazısıyla karşılaştı.

Daily Star'ın haberine göre, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar sosyal medya ağının kapalı olduğunu belirtirken, Avrupa'nın dört bir yanından sorunlar kaydedildi.

PROBLEM ÇÖZÜLDÜ

X'te yaşanan erişim sorunu çözüldü. Yaklaşık 13.15 itibarıyla kullanıcıların X'e tekrar erişim sağlamaya başladığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi