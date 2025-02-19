X'in (Twitter) Premium Abonelik Fiyatına Dev Zam: İşte Yeni Fiyatı

NTV'nin haberine göre, Türkiye’de X Premium’un aylık abonelik ücreti 666,67 TL olarak güncellendi. Yıllık ödeme yapmak isteyen kullanıcılar ise 8 bin TL ödemek zorunda kalacak. ABD’de de fiyatlar yükseldi. Aylık abonelik ücreti 50 dolara, yıllık abonelik ise 350 dolara çıktı.