X'in (Twitter) Premium Abonelik Fiyatına Dev Zam: İşte Yeni Fiyatı

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), yapay zeka modeli Grok 3’ü tanıttıktan sonra Premium abonelik fiyatlarına zam yaptı. Türkiye ve ABD’de güncellenen fiyatlar dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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X'in (Twitter) Premium Abonelik Fiyatına Dev Zam: İşte Yeni Fiyatı - Resim: 1

Elon Musk’ın satın aldığı X platformunda, Premium abonelik fiyatlarına zam geldi. Yapay zeka alanında önemli bir adım olarak görülen Grok 3 modelinin duyurulmasının ardından, abonelik ücretlerinde artış yaşandı.

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X'in (Twitter) Premium Abonelik Fiyatına Dev Zam: İşte Yeni Fiyatı - Resim: 2

NTV'nin haberine göre, Türkiye’de X Premium’un aylık abonelik ücreti 666,67 TL olarak güncellendi. Yıllık ödeme yapmak isteyen kullanıcılar ise 8 bin TL ödemek zorunda kalacak. ABD’de de fiyatlar yükseldi. Aylık abonelik ücreti 50 dolara, yıllık abonelik ise 350 dolara çıktı.

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X'in (Twitter) Premium Abonelik Fiyatına Dev Zam: İşte Yeni Fiyatı - Resim: 3

ZAMLARIN NEDENİ GROK 3 MÜ?

Fiyat artışlarının en önemli sebeplerinden birinin, X’in geliştirdiği yeni nesil yapay zeka modeli Grok 3 olduğu düşünülüyor. Elon Musk’ın yapay zeka yatırımlarını hızlandırmasıyla birlikte, X Premium abonelerinin bu teknolojilere daha fazla erişim sağlayacağı belirtiliyor.

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