Wanda Nara Yasa Dışı Sanal Bahis Sitesinin Reklam Yüzü Oldu

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yle olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Wanda Nara, şimdi de yasa dışı bahis sitesinin reklam yüzü olmasıyla gündeme geldi. Kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Wanda Nara, daha sonra o paylaşımlarını sildi.

Wanda Nara Yasa Dışı Sanal Bahis Sitesinin Reklam Yüzü Oldu

Mauro Icardi ile olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Wanda Nara, özel hayatıyla haberlere konu olmayı sürdürüyor. Nara ve Icardi'nin geçtiğimiz günlerde boşanacağı iddia edilmişti. Nara'nın ise Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını istediği konuşuluyor.

Bu iddianın ardından da Wanda Nara'ya temizlik işçilerinin parasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Türkiye'de yaşadığı sürede evini temizleyen şirketle mahkemelik olan Nara'nın borcu faiziyle birlikte 938 lira olarak hesaplanmıştı.

Wanda Nara Yasa Dışı Sanal Bahis Sitesinin Reklam Yüzü Oldu - Resim : 1

BAHİS SİTESİ REKLAMI YAPTI

Sosyal medya fenomenlerine ve ünlü isimlere yönelik başlatılan yasa dışı bahis reklamı soruşturması gündemde yerini korurken Wanda Nara da bahis skandalıyla gündeme geldi.

Binlerce takipçisi olan bir bahis sitesinin reklamını yapan Nara, sitenin birçok görselini paylaştı. Nara, bir süre sonra paylaşımlarını sildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Wanda Nara’nın paylaşımın hemen ardından X hesabından “Wanda Nara'nın en sevdiği oyunlardan biri olan Burning Goals sizleri bekliyor” ifadelerini kullanarak paylaşım yapıldı.

Wanda Nara Yasa Dışı Sanal Bahis Sitesinin Reklam Yüzü Oldu - Resim : 2

'WANDA NARA'NIN GÜVENİLİR ADRESİ' DENİLDİ

Sadece kendi sayfasında değil, Nara'nın anlaşma yaptığı bahis sitesinde de Wanda Nara'nın birçok görseli "Wanda Nara, Hititbet ailesinde. Wanda Nara, Hititbet'te sizlerle! Onun ışıltısı, Hititbet’in enerjisiyle birleşti." notuyla paylaşıldı. Ayrıca bazı görsellere de "Wanda Nara'nın güvenilir adresi" cümlesinin eklendiği görüldü.

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