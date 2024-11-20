Patlamamış 50 Top Mermisi Bulundu: Çanakkale Savaşları’na Ait Olduğu Düşünülüyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde belediye ekiplerinin kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında top mermisi bulundu. Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen patlamamış 50 top mermisi Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi.

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Patlamamış 50 Top Mermisi Bulundu: Çanakkale Savaşları’na Ait Olduğu Düşünülüyor

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek ‘Çanakkale Geçilmez’ destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl geçmesine rağmen savaşın izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Patlamamış 50 Top Mermisi Bulundu: Çanakkale Savaşları’na Ait Olduğu Düşünülüyor - Resim : 1

Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen 50 patlamamış top mermisi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Patlamamış 50 Top Mermisi Bulundu: Çanakkale Savaşları’na Ait Olduğu Düşünülüyor - Resim : 2

Top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi. Yapılacak detaylı incelemenin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğu tespit edilecek.

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Kaynak: İHA

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