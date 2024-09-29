Geçtiğimiz Günlerde Bulunmuştu! İmha Edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi'nde 28 Eylül 2024 tarihinde saat 18.50 sıralarında, İznik Gölü kıyısında yürüyüş yapan İ.K. isimli bir vatandaş, eski bir top mühimmatı buldu. İ.K. durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olay yerine gelerek mühimmatın güvenli bir şekilde imha edilmesi için gerekli önlemleri aldı. 29 Eylül 2024 tarihinde yapılan operasyonla eski mühimmat kontrollü bir şekilde imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA