Konya'da Yangın Paniği: Apartman Sakinleri Tahliye Edildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Dalyan Mahallesi Recep Bilginer Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belli olmayan bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tüm binayı duman içerisinde bırakan yangın dolayısıyla önce dairelerde kalanları tahliye ederken sonrasında müdahalede bulundu.

Dumandan etkilenenin olmadığı öğrenilirken, yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İHA