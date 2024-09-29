Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 2 Gözaltı
Samsun’da park halindeki otomobile tüfekle ateş açıldı. Olayla ilgili 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun’da park halindeki otomobile tüfekle ateş açan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, park halindeki otomobile tüfekle ateş açarak kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.G. ve N.C.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgılanması tamamlanan 2 zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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