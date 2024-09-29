Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 2 Gözaltı

Samsun’da park halindeki otomobile tüfekle ateş açıldı. Olayla ilgili 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 2 Gözaltı

Samsun’da park halindeki otomobile tüfekle ateş açan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, park halindeki otomobile tüfekle ateş açarak kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.G. ve N.C.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgılanması tamamlanan 2 zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi Açılışında Konuştu: 'İstanbul, Sporun Başkenti Olacak' 'İstanbul, Sporun Başkenti Olacak'
Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe
3 Bin 500 Rakımda Günlerce Çalıştılar 3 Bin 500 Rakımda Günlerce Çalıştılar