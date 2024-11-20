ABB'de 2 Yönetici Görevden Alınmıştı... Mansur Yavaş'tan Açıklama: 'Altında Bir Şey Aramak Anlamsız'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) bütçe görüşmeleri başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde yapılan bütçe görüşmelerinde kendisine yönelik eleştirileri yanıtladı.

Mansur Yavaş, geçtiğimiz ay Kent Konseyi toplantısında Londra'daki hesap verme uygulamasının Ankara'da da hayata geçirilmesini önermişti. Yavaş, yöneticilerin yılda bir veya iki kez halkla karşı karşıya gelip hesap vermesinin önemine vurgu yapmıştı. Bu öneriye değinen ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Londra’da bir belediyeyi gezerken belediye başkanının meclis üyeleri tarafından sorgulandığı bir modeli anlatmış ve Türkiye’de de böyle bir sistemin olması gerektiğini söylemiştiniz. Ancak bu sistem zaten burada mevcut. Her partiden meclis üyesi burada; siz de karşımızdasınız. Biz eleştirilerimizi hakaret ve iftira olmadan dile getiriyoruz” dedi.

'AÇIKÇA HESAP VERECEĞİM'

Yalçın'a yanıt veren Yavaş, "Londra’daki usul, Belediye Başkanının sadece meclis üyelerine değil, halkın temsilcisi olarak belirlenen farklı kuruluşlara hesap vermesidir. Biz zaten burada hesabımızı veriyoruz. Ancak en önemlisi, Ankara halkına verdik ve halk, yüzde 60,5 ile onayladı. Bunun üzerine söylenecek bir şey yok. Londra usulü dediğim şeyi ise Türkiye’de ilk defa ben yapacağım. Türkiye’de 2 binden fazla belediye var; başka bir başkan varsa çıksın benimle aynı şekilde hesap versin. Ben faaliyetlerimi çeşitli kuruluşlardan seçilecek insanlara açıklayacağım, isimleri kendim belirlemeyeceğim ve açıkça hesap vereceğim” ifadelerini kullandı.

'HAKARET DİNLEMEK ZORUNDA DEĞİLİM'

Meclisteki eleştirilere değinen Yavaş, hakaret içerikli söylemlerden rahatsız olduğunu vurgulayarak, "Burada yaşananların hepsi kayıtlı. Geçmişte belediye başkanlarına hakaret edilmeyen bir meclis vardı. Ancak bugün, hakaretlere göz yumuluyor. Ben eleştirileri dinliyorum, hakareti değil. Eleştirileriniz olduğunda her birine yanıt veririm. Ancak ortada olmayan şeyleri, varmış gibi sunarak sormanız kabul edilemez" dedi.

‘BAZILARI HATA YAPANLARIN SORGULANMASINA ALIŞKIN DEĞİL’

Mansur Yavaş, görev değişiklikleri ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi. ABB Başkanı, "İki arkadaşımızın görev değişikliği yapıldı. Bunun altında bir şey aranması anlamsız. Bazı çevreler, hata yapanların sorgulanmasına alışkın değil. Bizim yaptığımız her şey şeffaf. Söyleyeceğiniz bir şey varsa açıkça söyleyin; iddialarınızı ispat edin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Cumhuriyet