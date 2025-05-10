Vicdansız Öğretmen Tutuklandı

Adana'da bir okulda özel eğitim öğrencilerini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan öğretmen, açığa alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son Güncelleme:

Adana'da Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda otizmli öğrencilerini darbettiği görüntüler ortaya çıkan öğretmen tutuklandı. Vicdansız öğretmenin görüntülerin ardından görevden uzaklaştırıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana Valiliği, özel eğitim gören bir öğrencinin öğretmeni tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası açıklama yaptı. Valilik, darp iddiasıyla gözaltına alınan öğretmenin açığa alındığını ve olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

VİCDANSIZ ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 9 Mayıs’ta bir vatandaşın Bağlar Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak zihinsel engelli çocuğunun öğretmeni B.N.T. tarafından darp edildiğini ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan ederek şikâyetçi olduğu bildirildi. Şikâyet sonrası emniyet birimlerinin öğretmeni gözaltına aldığı, Seyhan Kaymakamlığı tarafından da öğretmenin açığa alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal güvenliği, devletimizin en temel önceliklerindendir. Bu kapsamda, sürece ilişkin tüm işlemler titizlikle yürütülmekte, hiçbir ihmal ve suistimale müsamaha gösterilmemektedir” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T.'nin otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Okulda bu durumu fark eden bazı kişiler şiddet anlarını video kaydına aldı.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine bir veli, B.N.T. hakkında çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikâyette bulundu. Bunun üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Bu Görüntülere Yürek Dayanmaz! İlkokulda Şiddet Skandalı: Vicdansız Öğretmen, Otizmli Çocuklara Kabusu YaşattıBu Görüntülere Yürek Dayanmaz! İlkokulda Şiddet Skandalı: Vicdansız Öğretmen, Otizmli Çocuklara Kabusu YaşattıGüncel

Otizmli Çocuğa Şiddet Kamerada! Videoyu Yanlışlıkla Ailesine Gönderince Gerçek Ortaya ÇıktıOtizmli Çocuğa Şiddet Kamerada! Videoyu Yanlışlıkla Ailesine Gönderince Gerçek Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Otizm Darp Şiddet
Son Güncelleme:
CHP'li Özçağdaş'tan 'Okul Güvenliği' Çıkışı! Çocuklarımız Öldürülüyor' CHP'li Özçağdaş'tan 'Okul Güvenliği' Çıkışı! Çocuklarımız Öldürülüyor'
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Ünlü Markanın Oda Kokusunda Büyük Tehlike! Piyasadan Toplatılıyor Ünlü Markanın Oda Kokusunda Büyük Tehlike
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor
İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı
Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor
Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu
Haziranda Marketteki Bu Ürünlere Zam Geliyor: Fiyatı 2 Kat Artacak, Şimdiden Stok Yapın Haziranda Marketteki Bu Ürünlere Zam Geliyor: Fiyatı 2 Kat Artacak, Şimdiden Stok Yapın