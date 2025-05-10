Vicdansız Öğretmen Tutuklandı

Adana'da Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda otizmli öğrencilerini darbettiği görüntüler ortaya çıkan öğretmen tutuklandı. Vicdansız öğretmenin görüntülerin ardından görevden uzaklaştırıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana Valiliği, özel eğitim gören bir öğrencinin öğretmeni tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası açıklama yaptı. Valilik, darp iddiasıyla gözaltına alınan öğretmenin açığa alındığını ve olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

VİCDANSIZ ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 9 Mayıs’ta bir vatandaşın Bağlar Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak zihinsel engelli çocuğunun öğretmeni B.N.T. tarafından darp edildiğini ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan ederek şikâyetçi olduğu bildirildi. Şikâyet sonrası emniyet birimlerinin öğretmeni gözaltına aldığı, Seyhan Kaymakamlığı tarafından da öğretmenin açığa alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal güvenliği, devletimizin en temel önceliklerindendir. Bu kapsamda, sürece ilişkin tüm işlemler titizlikle yürütülmekte, hiçbir ihmal ve suistimale müsamaha gösterilmemektedir” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T.'nin otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Okulda bu durumu fark eden bazı kişiler şiddet anlarını video kaydına aldı.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine bir veli, B.N.T. hakkında çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikâyette bulundu. Bunun üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA