Bu Görüntülere Yürek Dayanmaz! İlkokulda Şiddet Skandalı: Vicdansız Öğretmen, Otizmli Çocuklara Kabusu Yaşattı

Tüyler ürperten olay Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda yaşandı. Özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T., otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark edenler, bazı şiddet olaylarını da görüntüledi.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine bir veli, B.N.T. hakkında çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Bunun üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı

GÖZALTINA ALINDI

Öğretmen B.N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Adana Valiliği söz konusu öğretmenin açığa alındığını bildirdi. Şüpheli öğretmen ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA