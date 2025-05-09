Bu Görüntülere Yürek Dayanmaz! İlkokulda Şiddet Skandalı: Vicdansız Öğretmen, Otizmli Çocuklara Kabusu Yaşattı
Adana'da Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda dehşet veren bir olay yaşandı. Özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T.’nin, otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Vicdansız öğretmenin görüntülerin ardından görevden uzaklaştırıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.
Tüyler ürperten olay Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda yaşandı. Özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T., otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark edenler, bazı şiddet olaylarını da görüntüledi.
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine bir veli, B.N.T. hakkında çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Bunun üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı
GÖZALTINA ALINDI
Öğretmen B.N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Adana Valiliği söz konusu öğretmenin açığa alındığını bildirdi. Şüpheli öğretmen ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA
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