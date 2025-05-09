Ebubekir Şahin'in Adını Kullanıp Dolandırıyorlar! RTÜK'ten Medyaya Net Uyarı: 'Asla İtibar Etmeyin'

Son günlerde bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının RTÜK ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak telefonla arandığı, "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), radyo ve televizyon kanallarına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in ve RTÜK Üst Kurul Üyelerinin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Uyarıda kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların yaptığı aramalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

'ASLA İTİBAR ETMEYİN'

Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Radyo ve Televizyon Yayıncılarına Önemli Uyarı RTÜK ve RTÜK Başkanı’nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir! Son günlerde, bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin’in adı kullanılarak telefonla arandığı, 'yardım', 'bağış' veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir.

'ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Bu nedenle, radyo ve televizyon yayıncılarımızın bu tür şüpheli aramalarla karşılaşmaları halinde, gecikmeden RTÜK’e ve ilgili emniyet birimlerine bilgi vermeleri önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi