İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu Çevresinde Silah Sesleri! Valilik Açıkladı: 1 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu çevresinde bugün saat 14.30 sıralarında silah sesi duyuldu. İstanbul Valiliği olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Öte yandan şüphelinin üzerinde kılıç ve tabanca bulunduğu ifade edildi.

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İstanbul’da bulunan İsrail Başkonsolosluğu çevresinde bugün saat 14.30 sıralarında havaya 5 el ateş edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda ateş açan kişinin 56 yaşındaki B.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

'İSRAİL'İ İSTEMİYORUM' DİYE BAĞIRDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu arada, olayla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, elinde kurusıkıdan bozma tabanca ve kılıçla konsolosluk yakınına gelen şüphelinin, "İsrail'i istemiyorum" diye bağırarak havaya ateş açtığı belirlendi.

B.K'nin "Kasten yaralama, taksirle yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, sağlık için tehlikeli madde temini ve hakaret suçlarından 7 "şüpheli" kaydı bulunduğu tespit edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan B.K'nin üzerinde kılıç, gümüş-siyah renkli tabanca ve silaha takılı vaziyette şarjör ele geçirilirken, olay yerinde yapılan çalışmalarda silaha ait olduğu düşünülen 3 boş kovan bulundu. Şüpheli B.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

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