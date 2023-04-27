Deprem bölgesine konteyner değil hükümet konağı

İktidarın, depremlerin yarattığı tahribatı yok sayan harcamalarına bir yenisinin daha ekleneceği öğrenildi. Depremden en çok etkilenen kentlerden olan Adıyaman’a İçişleri Bakanlığı tarafından hükümet konağı yaptırılacağı bildirildi. Adıyaman’ın Tut ilçesine yaptırılacak hükümet konağına yönelik ihalenin, 8 Mayıs’ta düzenleneceği belirtildi.

Adıyaman İl Özel İdaresi, Tut ilçesine inşa edilmesi planlanan hükümet konağına yönelik ihalenin onayını 11 Nisan’da aldı. İhalenin, 8 Mayıs’ta İl Özel İdaresi’ne bağlı Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Depremin yaralarının halen sarılamadığı, 15 bin konteyner ihtiyacının bulunduğu kente milyonlarca lira harcanarak hükümet konağı yaptırılmasına yönelik hazırlıklar, kentte de büyük tepki çekti. Depremin üzerinden geçen 80 güne karşın Adıyaman’da hâlâ çok sayıda ihtiyacının bulunduğu belirten depremzede İbrahim A. ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, BirGün’den Mustafa Bildircin'e konuştu.

SORUNLAR GİDERİLEMEDİ

Adıyaman’dan başka gidecek bir yeri olmadığını söyleyen İbrahim A, “Şehri terk etmek istemiyorum. Sırası gelenler konteynerlere alınıyor. Benim sıram da henüz gelmedi. Parktaki çadır kentte yaşamaya çalışıyoruz” dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte çadırın içinin durulamayacak kadar ısındığını söyleyen İbrahim A., “Bu kadar zaman geçti, sorunlar giderilmedi, ihtiyaçlarımız karşılanmadı” dedi. Barınma sorununun devam ettiğini söyleyen İbrahim A, “Binlerce depremzede konteyner beklerken hükümet konağı mı yapacaklar? Oraya harcanacak parayla barınma sorunu çözülemez miydi?” diye sordu.

VATANDAŞ EV İSTİYOR

CHP’li Tutdere ise kentteki eksikliklere dikkati çekerek, şunları söyledi: “Bu kentin su ihtiyacını karşılayan isale hatları bile onarılmamış durumdayken iktidar, önceliğini hükümet konağını yapmaya vermiş. Evlerin yapımını bırakın, konteynerler bile tam anlamıyla kurulmamışken hükümet konağını yapmak için bu acele neden? Vatandaşlarımız depremin üzerinden iki ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ dışarda yaşarken hükümet konağı inşa etmek için ihaleye çıkmak ancak AKP’ye yakışır bir durumdur. Devletin önceliği vatandaş olmalıdır, sosyal devlet anlayışın temeli budur. Vatandaş yeni hükümet konakları istemiyor, bir an önce evlerinin yapılmasını istiyor.”

KONAKLAR PARA ÖĞÜTTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Yakıştı mı yakıştı” ifadesiyle tanıtımını yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen hükümet konakları, 2022 yılında 1 milyar TL’den fazla para yuttu. Maliyetleri itibarıyla öne çıkan bazı hükümet konakları ise şöyle sıralandı:

•Antalya Hükümet Konağı: 127 milyon TL

•İzmir Tire Hükümet Konağı: 59 milyon 873 bin TL

•Trabzon Sürmene Hükümet Konağı: 47 milyon 280 bin TL

•Bingöl Solhan Hükümet Konağı: 34 milyon 422 bin TL

•Muş Varto Hükümet Konağı: 39 milyon 450 bin TL

•Siirt Şirvan Hükümet Konağı: 45 milyon 649 bin TL