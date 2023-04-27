Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu üçüncü kattan düştü: Bilinci açık, şu an gülüyor

Sosyal medya fenomeni Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu Batı’nın üçüncü kattan düştüğünü duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Pucca, “Bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor” ifadelerini kullandı.

Pucca kullanıcı adıyla ünlenen Selen Pınar Işık, oğlunun üçüncü kattan düştüğünü ve hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapan Işık, oğlunun kırıklarının ciddi olduğunu ancak, bilincinin açık olduğunu belirtti.

“KIRIKLARIN DURUMU CİDDİ AMA ŞU AN GÜLÜYOR”

Işık açıklamasında şunları yazdı:

“Arayan soran herkese teşekkür ederim. Hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hâlâ şoktayım. Batı 3. kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenlere, dua edenlere çok çok çok teşekkürler."

Kaynak: Gerçek Gündem