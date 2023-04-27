Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu üçüncü kattan düştü: Bilinci açık, şu an gülüyor

Sosyal medyada Pucca olarak bilinen Selen Pınar Işık, oğlunun üçüncü kattan düştüğünü açıkladı. Işık, 6 yaşındaki oğlunun bilincinin açık olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu üçüncü kattan düştü: Bilinci açık, şu an gülüyor

Sosyal medya fenomeni Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu Batı’nın üçüncü kattan düştüğünü duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Pucca,  “Bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor” ifadelerini kullandı. 

Pucca kullanıcı adıyla ünlenen Selen Pınar Işık, oğlunun üçüncü kattan düştüğünü ve hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapan Işık, oğlunun kırıklarının ciddi olduğunu ancak, bilincinin açık olduğunu belirtti.

“KIRIKLARIN DURUMU CİDDİ AMA ŞU AN GÜLÜYOR”

Işık açıklamasında şunları yazdı:

“Arayan soran herkese teşekkür ederim. Hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hâlâ şoktayım. Batı 3. kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenlere, dua edenlere çok çok çok teşekkürler."

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Depreme Hatay'da yakalanan Volkan Demirel: İyiyim diyemiyorum, kötüyüm desem utanıyorum Depreme Hatay'da yakalanan Volkan Demirel: İyiyim diyemiyorum, kötüyüm desem utanıyorum
Cami hoparlöründen Erdoğan'ın yapacağı açılışa katılım çağrısı Cami hoparlöründen Erdoğan'ın yapacağı açılışa katılım çağrısı
Konserve yaparken deneyin. Daha hızlı pişiyor ve 1 sene bozulmuyor Konserve yaparken deneyin. Daha hızlı pişiyor ve 1 sene bozulmuyor
Banyodan ve mutfaktan gelen kötü gider kokusunu yok eden tüyo! 10 dakika sürmüyor Banyodan ve mutfaktan gelen kötü gider kokusunu yok eden tüyo! 10 dakika sürmüyor
ÇOK OKUNANLAR
Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor? Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor?
Detaylar ortaya çıktı: Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti? Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti?
Google araştırmasında son durum: Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü
Kurtulmuş ve Turan peş peşe açıkladı: Anketlere 'güvenmeyen' AKP, anket sonucu paylaştı Kurtulmuş ve Turan peş peşe açıkladı: Anketlere 'güvenmeyen' AKP, anket sonucu paylaştı
Dolar sahiplerini korkutan uyarı: Merkez Bankası döviz hesaplarını dondurabilir Dolar sahiplerini korkutan uyarı: Merkez Bankası döviz hesaplarını dondurabilir