Depreme Hatay'da yakalanan Volkan Demirel: İyiyim diyemiyorum, kötüyüm desem utanıyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay’da bulunan Hatayspor teknik drektörü Volkan Demirel, deprem bölgesinden ağlayarak yaptığı yardım çağrılarıyla gündeme gelmişti.

Demirel, deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Hürriyet’te konuşan Demirel, “Yaşadığımız sıradan bir deprem değildi, gerçek bir felaketti. Bütün Türkiye üzüldü, ardında hiçbir zaman silinmeyecek izler, unutulmayacak acılar bıraktı" ifadelerini kullandı.

“BENİ EN ÇOK ZORLAYAN SORU ‘NASILSIN’ OLDU

Geride kalan 2 buçuk ayda kendisini en çok zorlayan sorunun, ‘Nasılsın?’ olduğunu söyleyen Demirel, “'İyiyim' desem diyemiyorum, 'kötüyüm' desem utanıyorum. İnsanlara nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum. Benim size yaptığım bu röportaj ilk röportajım olacak. İnsanların acıları var diye çok fazla göz önünde bulunmak, fazla konuşmak istemedim, onların neler yaşadığını, burada neler hissettiğini çok iyi biliyorum ve onlarla beraber ben de bu acıları yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum” diye konuştu.

“HAFTADA EN AZ BİR İKİ KERE BURAYA GELİYORUM”

Bölge olarak zor bir süreç yaşadıklarını belirten Demirel, "Ama hayat devam ediyor, ben de bu hayatın devam etmesine yardım etmek için sık sık buraya gelmeye çalışıyorum, haftada en az bir iki kere, buraya geliyor ve insanların ihtiyaçlarına destek vermeye çalışıyorum. Çünkü buradaki insanlar bizleri görünce mutlu oluyorlar. Onlara umut olmaya çalışıyorum ve elimden geldiği kadar da hep geleceğim ve beraber olacağız" dedi.

"TEKLİFLER ALDIM AMA HATAY'I BIRAKAMAM"

Bir yandan da Hatayspor'u yeni sezona hazırlamaya çalışan Demirel, "Bu dönemde çeşitli kulüplerden transfer teklifleri geldi ama ben Hatayspor'u bırakmak istemiyorum. Bu insanların bana olan sevgisini gördünüz, bu sevgi ile bizde gelecek sezonun hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladık. Seneye inşallah Hataysporumuz'u ayağa kaldıracağız" dedi.