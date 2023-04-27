Ali Mahir Başarır paylaştı: Bu ihaleler insanın midesini bulandırıyor

CHP’li Başarır, “Ne yapacaksın bu arabaları sayın bakan? Bu arabaları seçim döneminde kampanyanda mı kullanacaksın?” dedi.

NE YAPACAKSIN BU ARABALARI SAYIN BAKAN?

Bakanların aynı anda hem milletvekili adayı hem de bakanlık görevlerini ifa etmesinin çok yanlış bir karar olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “AKP’nin bakanları milletvekili adayı oldu. Yüksek Seçim Kurulu böyle hukuksuz ve çirkin bir karar verdi, bakanlık ve milletvekili adaylığını aynı anda yürütebilirsiniz dedi. Biz de dedik ki; devletin, halkın hiçbir parasını kampanyalarda kullanmayın dedik ama görüyoruz ki ihaleler böyle demiyor. Mesela Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tam seçim döneminde 30 adet şoförlü binek araç kiralıyor. Peki bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı nereden aday? Ankara’dan aday. Ne yapacaksın bu arabaları sayın bakan? Bu arabaları seçim döneminde kampanyanda mı kullanacaksın?” dedi.

HALKIN PARASIYLA, VERGİSİYLE SEÇİM KAMPANYASI YAPMAYIN

Bu ihalelerin sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda değil, aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda da olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Ne kadar yazıktır ki bu sefer de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki ihale yapıyor. Bir tanesi 100 bin litre akaryakıt, diğeri de 200 bin litre akaryakıt ihalesi. Seçim döneminde ne yapacağınızı merak ediyoruz. Bu ihalelerin neredeyse hepsi Nisan ayında yapılmış ve Haziran ayında bitecek ihaleler. Mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda yapılan ihalelerden birisi 21/b ile yapılmış ve sözleşmenin bitiş tarihi 31 Mayıs. Bu ihaleler gerçekten şaibeli, gerçekten insanın midesini bulandırıyor. Halkın parasıyla, vergisiyle seçim kampanyası yapmayın. 85 milyon yurttaşımıza kiralanan araçları, bu akaryakıt, mazot ihalelerini şikayet ediyorum, bunları affetmeyin!