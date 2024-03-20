Van’da okullar tatil edildi

Van Valiliğince yapılan açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle 20 Mart Çarşamba günü için eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Van’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (20 Mart Çarşamba) İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Özalp, Muradiye, Saray, Çaldıran ilçe merkezleri ve mahallelerinde bir (1) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA