Anayasa Mahkemesi'nde özel hayata saygı kararı: Resmi Gazete'de yayınlandı

Anayasa Mahkemesi, Hacettepe Üniversitesi'nde akademik görev yapan iki doçentin, profesör unvanı için beş yıl boyunca herhangi bir gelir getirici mesleki etkinlikte bulunmama şartının özel yaşam haklarına aykırı olduğuna dair itirazlarını kabul etti. 29 Aralık 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararın ardından ilgili doçentlerin profesörlük sürecindeki şartlar gözden geçirilecek. Bu kararın ardından ilgili doçentlerin profesörlük sürecindeki şartlar gözden geçirilecek.

Bu durum, söz konusu doçentlerin haklarının korunması ve özel yaşamlarına saygı gösterilmesi açısından emsal teşkil edecek.

Doçentlerin özel hayata saygı hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle itiraz ettikleri 10 Kasım 2017 tarihindeki öğretim üyesi alım ilanında yer alan ifade şöyle:

"Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri sunarlar."