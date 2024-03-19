2 kentte eğitime hava engeli

Yurdun doğusunda etkili olan soğuk ve yağışlı hava eğitim ve öğretimi de aksattı

2 KENTTE EĞİTİME ARA

Kar yağışı nedeni ile Hakkari'nin tamamında ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kuvvetli yağmur nedeni ile de Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde okullar bir gün daha tatil edildi.