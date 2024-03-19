2 kentte eğitime hava engeli
Kar yağışı nedeni ile Hakkari'nin tamamında ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kuvvetli yağmur nedeni ile de Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde okullar bir gün daha tatil edildi.
Yurdun doğusunda etkili olan soğuk ve yağışlı hava eğitim ve öğretimi de aksattı
2 KENTTE EĞİTİME ARA
Kar yağışı nedeni ile Hakkari'nin tamamında ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kuvvetli yağmur nedeni ile de Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde okullar bir gün daha tatil edildi.