2 kentte eğitime hava engeli

Kar yağışı nedeni ile Hakkari'nin tamamında ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kuvvetli yağmur nedeni ile de Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde okullar bir gün daha tatil edildi.

2 kentte eğitime hava engeli

Yurdun doğusunda etkili olan soğuk ve yağışlı hava eğitim ve öğretimi de aksattı

2 KENTTE EĞİTİME ARA

Kar yağışı nedeni ile Hakkari'nin tamamında ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kuvvetli yağmur nedeni ile de Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde okullar bir gün daha tatil edildi.

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