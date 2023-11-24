Van'da eylem yasağı

Van Valiliğinden, kentteki gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün yasaklandığı duyuruldu.

Van'da eylem yasağı

Van Valiliği kentte yapılacak eylem ve gösterileri yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

4 GÜN SÜRECEK

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili coğrafi sınırları içinde valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 25 Kasım'dan geçerli 28 Kasım tarihi de dahil 4 gün süreyle 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları aynı kanunun ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı 'İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

Temizlik konusunda çok hassaslar. Evleri mis kokan 4 burç Temizlik konusunda çok hassaslar. Evleri mis kokan 4 burç
FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu
İranlı oyuncu Shailin Asadollahi, İstanbul'da gözaltına alındı İranlı oyuncu Shailin Asadollahi, İstanbul'da gözaltına alındı
Para balyaları ile çektiği videolarla gündeme gelmişti: Sosyal medya fenomeni tutuklandı Para balyaları ile çektiği videolarla gündeme gelmişti: Sosyal medya fenomeni tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün' İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün'
Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor
'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü! 'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü!
Aslıhan Doğan Turan, 'Fatih Terim Fonu' sessizliğini bozdu Aslıhan Doğan Turan, 'Fatih Terim Fonu' sessizliğini bozdu