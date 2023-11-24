Para balyaları ile çektiği videolarla gündeme gelmişti: Sosyal medya fenomeni tutuklandı

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitmiş; burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğunu belirlemişti. Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürmüştü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Bozdağ, tutuklandı.